FC Nantes : Mogi Bayat de retour aux affaires chez les Canaris ?

Avec le limogeage d'Antoine Kombouaré, c'est un garde-fou qui a sauté au FC Nantes à l'approche du sprint final pour le maintien. Bien que le Kanak n'a pas tout réussi chez les Canaris (et qu'il était même en passe de perdre son vestiaire sur la fin), « AK » avait réussi la prouesse de calmer le fougueux Waldemar Kita et d'éjecter du Mercato nantais l'embarrassant agent franco-iranien Mogi Bayat. Son départ pourrait s'accompagner d'un vrai retour de flammes.

Bayat est toujours resté à l'oreille de Waldemar Kita

En effet, selon le journaliste François David, Waldemar Kita a repris la main sur la gestion quotidienne du FC Nantes. La nomination de Pierre Aristouy en coach intérimaire en étant d'ailleurs un vrai signal. Dans les couloirs de la Jonelière, il se murmure désormais que le « blacklisté » Mogi Bayat va revenir aux affaires courantes.

Dans l'oeil de la justice en Belgique et en France, le « super agent » est resté proche de Waldemar Kita durant toute la période où on le disait désormais persona non grata à Nantes et pourrait reprendre sa place de directeur sportif officieux des Canaris. Pas une grande nouvelle pour les supporters...

Alors que l'on me dit que Waldemar Kita a repris la main sur la gestion quotidienne du FC Nantes. Et que Mogi Bayat s'en frotte allègrement les mains. Le retour du "directeur sportif" belge ! — François David (@bcnFD) May 10, 2023

Pour résumer Ecarté du Mercato du FC Nantes cet hiver, Mogi Bayat pourrait prochainement reprendre du service chez les Canaris dans le sillage de Waldemar Kita, lequel reste à son oreille. Et si c'était ça la pire nouvelle du limogeage d'Antoine Kombouaré ?

Alexandre Corboz

Rédacteur