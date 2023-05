FC Nantes : Mostafa Mohamed prend une charge brutale du côté de Rennes

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

L’explication de Mostafa Mohamed n’a pas convaincu grand-monde. Pour clarifier son absence à Toulouse dimanche (0-0), l’attaquant du FC Nantes a publié un message limpide hier sur les réseaux sociaux. « Le respect des différences, ce serait le respect de l'autre, le respect de soi, le respect de ce qui sera mis en commun et de ce qui restera différent. Je respecte toutes les différences. Je respecte toutes les croyances et toutes les convictions. Ce respect s'étend aux autres mais comprend également le respect de mes croyances personnelles, a-t-il affirmé sur Twitter. Vu mes racines, ma culture, l’importance des mes convictions et croyances, il n’était pas possible pour moi de participer à cette campagne. J’espère que ma décision sera respectée, tout comme mon souhait de ne pas polémiquer à ce sujet et que tout le monde soit traité avec respect. »

« Si un jour j’apprends qu’un joueur rennais... »

Devant ces explications, et plus globalement toute la polémique du week-end en Ligue 1, François Rauzy est resté de marbre. « Lire les réactions sur tout ce qui concerne cette journée de lutte contre l’homophobie en L1 est glaçant. Entre le soutien aux joueurs qui revendiquent leur homophobie, et les tweets amalgames, il y a encore beaucoup de taff, a tonné le journaliste de France Bleu Armorique sur Twitter. Si un jour j’apprends qu’un joueur rennais a pas voulu jouer juste pour un flocage arc-en-ciel… J’espère qu’il sera vite mis dehors par le club. Un putain de flocage, pour lutter contre une discrimination. L’homosexualité n'est pas une "cause" que l'on "promeut", c'est une orientation sexuelle, souvent discriminée, et les homosexuels se retrouvent autour de ce symbole arc-en-ciel. Là il n'est pas utilisé pour promouvoir, juste pour marquer un soutien contre la discrimination.

Lire les réactions sur tout ce qui concerne cette journée de lutte contre l’homophobie en L1 est glaçant. Entre le soutien aux joueurs qui revendiquent leur homophobie, et les tweets amalgames, il y a encore beaucoup de taff… — François Rauzy (@RauzyFrancois) May 14, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Coupable aux yeux de certains d’avoir laissé tomber ses coéquipiers du FC Nantes, dimanche à Toulouse (0-0), en raison du maillot arc-en-ciel de lutte contre l’homophobie, Mostafa Mohamed (25 ans) est critiqué ici et là.

julien.perez

Rédacteur