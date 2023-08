Le passé obscur de Bellingham fait jaser, Deco a déjà la pression sur le Mercato du Barça

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

AS : « Tous à Bellingham »

Depuis la victoire à Bilbao, le quotidien madrilène n'en finit plus d'évoquer Jude Bellingham, la hype du moment et le nouveau patron du milieu au Real Madrid. AS s'étonne aussi de la politique indéchiffrable « du hiéroglyphe » au FC Barcelone avec le possible départ d'Ansu Fati et la deuxième fois que Mateu Alemany claque la porte. « Sur un bâton », titre aussi le quotidien au sujet de la cruelle défaite de Séville face à Manchester City en finale de la Supercoupe (1-1, 4-5 aux tab).

? Aquí está la #PortadAS del 17 de agosto



⚪ Todo a Bellingham pic.twitter.com/l0D2pM4GW1 — Diario AS (@diarioas) August 16, 2023

Marca : « Coup de pelle »

Marca fait ses gros titres sur la défaite andalouse et sur la malchance des Sévillans en lors de cette Supercoupe d'Europe. Ce jeudi matin, on a aussi le droit à un sujet sur le tandem Tchouaméni – Camavinga, la « société française » qui a pris le commandement au milieu. Enfin, il est question de la promotion de Deco suite au départ de Mateu Alemany.

Presse catalane

SPORT : « Le Barça appuie pour Deco »

Là aussi, c'est la promotion de l'ancien agent qui fait les gros titres suite au départ de Mateu Alemany acté pour septembre. Deco est désormais en lien direct avec Xavi et est en charge de dénicher encore « 2 ou 3 recrues » d'ici à la fin du Mercato. Outre la défaite du FC Séville, il est aussi question de la prolongation à venir de Bernardo Silva à City, une piste qui se referme, mais des avancées de Jorge Mendes dans le dossier Joao Cancelo.

?￯ᄌマ ?￰ンミホ?￰ンミモ?￰ンミテ? ?￰ンミマ?￰ンミム? |



? El Barça apuesta por Deco?



?￰゚ヤᄉ Los penaltis castigan al Sevilla y le dan la Supercopa al City



?￰゚ヌᄌ⚔️?￳ᅠチᄃ?￳ᅠチᆬ?￳ᅠチᄃ? Inglaterra, rival de España en la finalhttps://t.co/vZUnPfqmtF — Diario SPORT (@sport) August 16, 2023

Mundo Deportivo : « City ne pardonne pas »

« MD » fait ses gros titres sur la victoire de l'équipe de Manchester City de Pep Guardiola contre le FC Séville et dit « bonjour à Deco » et « adieu à Alemany ». Il est aussi question des exploits de Lionel Messi à l'Inter Miami, qui conduit le club floridien à sa première finale. Enfin, le média catalan s'en prend à la nouvelle idole du Real Madrid Jude Bellingham en évoquant son passé « obscur » à Dortmund.

Podcast Men's Up Life