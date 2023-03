Le plan du Real Madrid pour Mbappé, Benzema revit, le FC Barcelone attend Messi et un attaquant

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

MARCA : « Prêt pour le sprint final »

Mis plus bas que terre par As au sujet de sa prestation lors du dernier Clasico contre le FC Barcelone (1-2), Karim Benzema trouve grâce aux yeux de Marca. Le quotidien madrilène assure que l’attaquant tricolore du Real Madrid a profité à fond de la trêve internationale pour se remettre à niveau sur le plan physique.

MUNDO DEPORTIVO : « Offensive Messi »

Dans son édition du jour, Mundo Deportivo confirme que le FC Barcelone a lancé l’opération Messi et a chapeauté plusieurs stratégies pour parvenir à ses fins avec l’attaquant argentin du PSG. Du côté du Real Madrid, les prolongations de Luka Modric et Dani Ceballos tardent.

SPORT : « Opération attaquant »

Au-delà du cas Messi, Sport affirme que le Barça travaille d’arrache-pied sur l’arrivée d’un attaquant au mercato estival. La priorité se nomme Vitor Roque mais sa signature pourrait n’intervenir qu’en 2024 en raison du fair-play financier. Un prêt de Pierre-Emerick Aubameyang serait le plan B même si Chelsea ne rendra pas la vie facile au club blaugrana.

AS : « Mbappé, seulement s’il arrive libre »

As relance le feuilleton Kylian Mbappé, que le Real Madrid veut faire signer libre à la fin de son contrat en juin 2024. L’attaquant du PSG aurait envoyé un message en ce sens au club espagnol et n’aurait plus l’intention de prolonger à Paris. Il aurait inclus une clause de départ s’il ne remportait pas la Ligue des champions cette saison, ce qui est le cas.