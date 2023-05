Le Real Madrid a l’anti Haaland, le remplaçant annoncé de Busquets met un stop au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Presse madrilène AS : « Historique et héroïque » La remontada du Real Madrid contre le Partizan Belgrade en Euroligue (98-94) fait la Une du quotidien madrilène. En section football, l’excellente performance d’Antonio Rüdiger devant Erling Haaland mardi en Ligue des champions (1-1) a ouvert un débat avec Eder Militao : le Norvégien n’a tiré que deux fois et touché que 21 ballons. MARCA : « Le club des miracles » Si Marca reste bouche bée devant le nouveau miracle du Real Madrid, en mode basket, ce n’est pas Rüdiger mais Vinicinus Junior qui est mis en exergue. Buteur contre Manchester City au Bernabeu en C1, l’attaquant brésilien est bel et bien devenu le facteur X des Merengue cette saison.

Presse catalane

SPORT : « Unique »

Le départ de Sergio Busquets a provoqué un séisme au FC Barcelone, où son successeur annoncé Martin Zubimendi a climatisé Xavi sur une éventuelle arrivée cet été : « Je n'ai jamais prévu de quitter la Real Sociedad, je le dis toujours. J'aime la vie ici, chez moi, je suis tellement heureuse ici. La valeur de ce club est la même que la mienne donc je me sens très bien, j'ai toujours dit que je suis content. »

MUNDO DEPORTIVO : « Le moment est arrivé »

Mundo Deportivo retrace le parcours de Busquets au FC Barcelone et a listé les meilleures phrases de son départ annoncé pas plus tard qu’hier. Après Zubimendi, les favoris du Barça se nomment Sofyan Amrabat et Guido Rodriguez.

#Portadas: histórica remontada madridista en baloncesto y el adiós de ‘Busi’, otro grande que cierra su etapa en el Barça. pic.twitter.com/9LJBbuz5Vm — Paco López (@PacoLopezpress) May 11, 2023

Le nouveau miracle du Real Madrid en Eurologue ainsi que la succession de Sergio Busquets qui se prépare au FC Barcelone, voici la revue de presse espagnole en date du jeudi 11 mai 2023. Martin Zubimendi a été très clair...

