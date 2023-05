OL : après la mise en retrait d'Aulas, le plan de Textor se dessine

Zapping But! Football Club OL : Jean-Michel Aulas peut-il partir en fin de saison ?

En l'espace d'une dizaine de jours, John Textor a déjà pris quelques décisions très impactantes pour l'avenir de l'OL. Le lundi 8 mai tôt le matin, il y a eu l'annonce de la mise en retrait de Jean-Michel Aulas. Un séisme dans le microcosme lyonnais mais la volonté de l'Américain de reprendre la main sur le club. Ce mardi 16 mai, deux nouvelles annonces importantes. D'abord la cession de l'OL Féminin à une nouvelle structure co-dirigée par Michele Kang puis, quelques heures plus tard, une annonce plus confidentielle : la fin prématurée du contrat entre LCDC et l'OL concernant le E-sport. Enterrant quasiment cette structure chez les Gones.

Prochains dossiers chauds : Cheyrou et Ponsot

En interne, on nous glisse que la volonté de John Textor, en plus de faire des coupes dans des branches d'activités déficitaires d'OL Groupe, est de « se recentrer sur le football masculin » et seulement sur ce point.

La phase 2 du projet va être la mise en place par Eagle Football d'une structure commune de scouting et de datas entre toutes ses entitées (OL, Moleenbeck, Botafogo). La restructuration va aussi se poursuivre en interne. Bruno Cheyrou (responsable du recrutement) et Vincent Ponsot (directeur du football) n'ont pas encore de certitudes sur la suite. Les deux hommes ne seront pas limogés mais se verront offrir à chacun une nouvelle affectation dans l'organigramme. Ce sera à eux de décider s'ils l'acceptent ou la refusent...

Taxé de John « Ghost » Textor par les supporters il y a quelques semaines, l'Américain a clairement repris le gouvernail après avoir pris six mois pour faire l'état des lieux.

