OL : la provocation des Lyon 1950 à John Textor a déjà fait mouche

Alors que les rumeurs font état d'une volontée de John Textor et ses conseillers de revoir l'organigramme de l'OL en fin de saison (quitte à se fâcher avec Jean-Michel Aulas !), les Lyon 1950 ont clairement déployé une banderole en forme de provocation lors d'OL – Stade Rennais (3-1).

Comme vous avez pu le voir en direct dans notre live du match, les pensionnaires du Virage Sud ont déployé le message suivant : « John ghost Textor : when will you act ? ». Message que l'on peut traduire par « John « fantôme » Textor : quand est-ce que tu vas agir ? »

Le message est diffusé jusqu'au Brésil

Un message destiné à chauffer l'Américain et qui a eu son petit effet jusqu'en Amérique du Sud où le patron d'Eagle Football dirige le club de Botafogo. Globo a en effet traduit la grogne des supporters pour s'assurer que tout le monde voit le malaise de Lyon.

Pour rappel, à l'occasion du prochain CA d'Eagle Football le 23 avril prochain à Lyon, John Textor envisagerait, selon L'Equipe, de proposer un plan de refonte de l'organigramme avec le recrutement d'un directeur sportif, d'un coordinateur sportif, d'un chief scout et de plusieurs recruteurs spécialisés dans la data. Une refonte qui pourrait coûter sa place à Bruno Cheyrou, un homme proche de JMA...