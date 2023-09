OL - Mercato : le contrat de Grosso a fuité, son maintien conditionné à un miracle ?

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce dimanche, on apprend dans L'Equipe que Fabio Grosso et son staff vont s'engager jusqu'à la fin de la saison avec l'Olympique Lyonnais. Et qu'en juin prochain, l'Italien et John Textor se réuniront pour voir s'ils veulent poursuivre l'aventure ensemble. Une seule chose pourrait faire que l'ancien latéral gauche prolonge automatiquement : une qualification en Europa League ou, mieux, en Champions League. Auquel cas, Grosso et son staff seront liés aux Gones jusqu'en 2025. Ils bénéficieront également d'une "revalorisation importante".

Prolongé en cas de qualification pour l'Europa League

Une mission qui n'est pas impossible, mais presque. Car la 5e place, actuellement en possession du LOSC, est déjà à sept longueurs de l'OL. Mais surtout, c'est la densité de la lutte pour les places européennes qui laisse à penser que les Lyonnais auront bien du mal à atteindre cet objectif élevé. Paris, Marseille, Monaco et Rennes rêvent de la C1, Lille, Nice et même Lens espèrent accrocher la C3 ou mieux. Un sacré objectif, donc. Mais quand on a mené Frosinone en Serie A, peut-être qu'on est confiant en toute circonstance...

Le calendrier de l'OL pour la saison 2023-24

Fabio Grosso est notre nouveau coach ! ✍️🗣️



Le premier international italien à porter nos couleurs entre 2007 et 2009 ajoute une nouvelle page à son histoire personnelle avec notre club. 🔴🔵



Bienvenue à la maison Fabio 🤜🤛



ℹ️ Toutes les informations ici 👇 — Olympique Lyonnais (@OL) September 16, 2023

Podcast Men's Up Life