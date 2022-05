OL – Mercato : un premier club se place officiellement pour Lucas Paqueta

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Aktürkoglu, Yilmaz… Lyon regarde en Turquie

Bien que sous contrat jusqu'en juin 2025 à l'OL, Lucas Paqueta (24 ans) n'est pas assuré de rester à Lyon à l'issue de cette saison. Moins fringuant lors de la deuxième partie de saison et marqué par les départs de son mentor Juninho et de son ami Bruno Guimarães, l'ancien Milanais ne sera pas retenu en cas de belle offre.

Eddie Howe le veut à Newcastle

Si l'hiver dernier, l'OL comme Paqueta avaient repoussé le pont d'or de Newcastle, les Magpies n'ont pas renoncé. En conférence de presse, le coach anglais Eddie Howe a réaffirmé sa volonté de le recruter : « Je connais la relation de Bruno avec Lucas Paqueta. Cela peut aider d’avoir des joueurs qui s'apprécient. Parfois, cela peut être précieux dans une équipe ».

Rappelons que le PSG est aussi cité comme une destination possible pour Lucas Paqueta. Dans son projet de reconstruction, l'OL compte toujours sur Lucas Paqueta mais ne ferme pas la porte si une offre, comprise entre 60 et 80 M€ et supérieure au record de vente du club venait à tomber.

