OL - Mercato : une grosse boulette d’Aulas avec Textor ?

Zapping But! Football Club OL : Mercato, organigramme... Les annonces de Textor vous ont-elles rassuré ?

John Textor, propriétaire de l’OL depuis le 19 décembre, est devenu le président des Gones depuis le départ de Jean-Michel Aulas. Une mauvaise chose pour Jérôme Rothen, le consultant de RMC, qui ne s’est pas privé de tacler l’ancien président lyonnais.

Aulas accusé d’avoir vendu au premier venu

Jeudi, dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen était interrogé sur l’OL et n’a pas été tendre avec son ancien président, Jean-Michel Aulas. Extrait.

"Jean-Michel Aulas a fait de l’OL une machine de guerre. Il a gagné des titres, il a fait son stade, Lyon est devenu une place forte. Mais on lui reprochait ces dernières années de prendre de mauvaises décisions, l’OL stagnait voire régressait sportivement. C’est la réalité. Finalement, le club a été vendu à John Textor, qui a commencé par vendre du rêve sur le mercato. Aulas devait rester plusieurs années, mais il s’est fait virer. On ne sait pas pourquoi. Textor change son organisation sportive. Je ne juge pas ceux qui arrivent, mais je leur souhaite bon courage. On comprend que l’OL va faire du trading de joueurs. On a l’impression que tout le monde est sur le marché et que la colonne vertébrale de Laurent Blanc avec le départ probable de Castello Lukeba. Je pars du principe que Jean-Michel Aulas a mis le club en difficulté. Il ne veut pas répondre à mon accusation. (…) Pour moi, ce grand président du football français aurait dû faire attention à qui il vendait le club. Aujourd’hui, il y a beaucoup trop de points d’interrogation. ». Une déclaration qui symbole les nombreuses interrogations autour du club rhodanien.