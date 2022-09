OM : après Tottenham, Daniel Riolo a un nouveau chouchou dans l’effectif

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L’OM n’a pas créé l’exploit hier à Londres face à Tottenham. Malgré une première période solide, les hommes d’Igor Tudor ont pâti de l’expulsion de Chancel Mbemba et encaissé deux buts du Brésilien Richarlison après le repos (0-2). Malgré tout, Daniel Riolo a tenu à saluer la nouvelle belle prestation de Valentin Rongier dans l’entrejeu de l’OM aux côtés de Jordan Veretout, son ancien acolyte au FC Nantes. Selon lui, l’ancien Canari a tout pour intégrer l’équipe de France en cas de défection majeure au milieu.

« Vous êtes sûrs que Rabiot est meilleur que Rongier ? »

« Rongier devient un taulier et à l’OM, ce n’est pas rien, a-t-il analysé au micro de RMC Sport. Petit à petit, il a gravi les échelons. Capitaine hier soir, il joue la Ligue des champions, il est en avance sur les Terrier ou Laborde. A tous les postes où il joue, il se bat. Si Pogba et Kanté ne peuvent pas y aller... attention aux Bleus. Ce ne serait pas complètement con. Deschamps aime bien ceux qui jouent la Ligue des champions et s’il fait tous les matches de C1 à ce niveau, on pourra se poser la question. Parce que vous êtes sûrs que Rabiot est meilleur que Rongier ? »

⚪🔵 Daniel Riolo, notre auditeur ou Mamadou Niang, tous sont impressionnés par la progression de @Valrongier28 depuis sa signature à l'OM. #rmclive pic.twitter.com/XIwZzOXF1Q — After Foot RMC (@AfterRMC) September 7, 2022

Pour résumer Si l’Olympique de Marseille s’est incliné mercredi soir contre Tottenham pour son entrée en matière en Ligue des champions (0-2), Daniel Riolo a eu la confirmation de la progression d’un certain Valentin Rongier (27 ans).

Bastien Aubert

Rédacteur