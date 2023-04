OM : les supporters marseillais vont encore frapper fort

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'information est donnée par nos confrères de La Provence. Et tend à confirmer que la fidélité des supporters de l'OM n'est vraiment plus à prouver. Ainsi, et en dépit de leurs trois matches nuls sur les quatre derniers matches, les hommes d'Igor Tudor vont une nouvelle fois avoir du soutien dimanche soir prochain pour la venue de Troyes au Vélodrome.

La barre des 60 000 spectateurs dépassée

Selon le quotidien régional, en effet, "en ce début de semaine, la barre des 60 000 spectateurs a été dépassée et le club vise un nouveau match à guichets fermés qui serait le 20e de la saison. Vacances de printemps obligent, l'OM a mis en place une offre de -50% pour les enfants jusqu’à 12 ans sur certaines catégories (5, 8 et 9)."