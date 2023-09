OM : Longoria confirme qu'il reste à Marseille et fait une grande annonce

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

"Je ne serai pas long, mais je tenais à m'exprimer devant vous.Je m'exprime ici en tant que président de l'OM, c'est la raison pour laquelle je vous ai convoqué ici. Je tiens à féliciter l'équipe pour le caractère montré hier à Amstardam. Je vis des journées compliquées. Je me suis exprimé cette semaine avec le coeur. Je m'exprime aujourd'hui dans le costume du président de l'OM. Je ne reviendrai pas sur ce qui s'est passé lundi, c'est simplement inadmissible et c'est la conséquence d'une série d'évènements que j'ai mentionnés. J'étais touché toute la semaine par l'affection que j'ai reçue, salariés, joueurs, supporters... Tous ceux qui ont compris la nécessité d'un changement. Aujourd'hui, j'ai eu une très longue conversion avec Frank McCourt et le conseil de surveillance, ils m'ont affiché un soutien inconditionnel. Tous ces soutiens me font chaud au coeur. Ca me donne beaucoup d'énergie. Je serai à Paris dimanche. Dans la vie, je suis une personne de valeurs, de très forte conviction. Je ne peux pas seulement me contenter de dénoncer une situation, je dois aller au bout des choses et de ce que je pense. J'ai donc demandé à mes avocats de déposer plainte par rapport à ce qu'il s'est passé. Il ne s'agit pas d'alimenter un conflit. Non. Je veux simplement mettre fin à des comportements afin que ce type de situation ne se reproduise plus à l'avenir. C'est ma reponsabilité", a confié l'Espagnol dans des propos rapportés par RMC Sport.

