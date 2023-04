OM, RC Lens : Pires ose une comparaison avec Arsenal

Zapping But! Football Club OM : Que faire de Nuno Tavares ?

Avant le choc contre Manchester City, Robert Pires s’est exprimé dans le Parisien sur son ancienne équipe d’Arsenal. Toujours en course pour le titre de Premier League, malgré des derniers matchs compliqués, Arsenal se doit de ne pas perdre face à Manchester City ce soir pour ne pas être distancés, et risquer de ne plus pouvoir rattraper les Mancuniens, sur une forme exceptionnelle.

La Ligue 1 mise à l’honneur par Pires

Ainsi, à l’heure de décrire le jeu d’Arsenal, Robert Pires s’est risqué à une comparaison étonnante. En effet, selon lui, le style très offensif des Canonniers se rapproche de ce que peuvent faire l’Om ou le RC Lens en Ligue 1. Une comparaison plutôt flatteuse.

Pour ce match décisif face à Manchester City, Arsenal devra cependant faire sans William Saliba blessé, et fera probablement confiance à Rob Holding, ce qui peut paraître assez inquiétant face à l’armada offensive de Manchester City.