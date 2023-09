OM : une bombe explose à la face des ultras concernant la formation

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Quatre jours après un nul désastreux contre Toulouse (0-0), le football a repris ses droits à l'OM, avec un 3-3 très prometteur décroché à Amsterdam pour débuter l'aventure en Europa League. Mais cette rencontre ne saurait faire oublier l'incroyable chaos régnant au sein du club phocéen, où les règlements de comptes se poursuivent. Hier, avant le coup d'envoi du match face aux Néerlandais, les groupes ultras (moins le CU84) ont publié un communiqué pour promettre des révélations en tous genres sur Pablo Longoria et son équipe. Mais en attendant, ce sont eux qui ont été ciblés par une annonce à peine croyable...

Les ultras payés par des jeunes du centre ?

Sur un forum, une personne affirmant avoir travaillé dans 80% des centres de formation français, dont ceux de Rennes et Caen, ainsi qu'en Italie, en Suisse et en Espagne, a expliqué la chose suivante : pendant des années, certains groupes ultras de l'OM ont permis à des jeunes d'intégrer le centre de formation et de passer pro grâce à leurs contacts. Mais cela avait un prix. Le jeune en question devait leur reverser une partie de son salaire pendant ses trois années de premier contrat pro ! Un business auquel Pablo Longoria et surtout Marco Otero ont mis fin. Avec eux, plus de copinage, seuls les meilleurs jouent. Et surtout, finies les nombreuses signatures de premier contrat pro dont on se demandait à quoi elles servaient puisque les jeunes en question n'avaient pas le niveau pour jouer à l'OM ! Des révélations choc qui expliquent beaucoup de choses...

