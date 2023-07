OM - Mercato : énorme coup de tonnerre pour Iliman Ndiaye !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

À trois semaines de son entrée en lice au 3ème tour préliminaire de Ligue des champions, l'OM veut accélérer pour renforcer son attaque qui se retrouve orpheline d'Alexis Sanchez. Des négociations avec Chelsea ont été entamées pour Pierre-Emerick Aubameyang tandis que la piste Iliman Ndiaye, très chaude depuis plusieurs jours, serait sur le point de tomber à l'eau. Enfant de Marseille et amoureux du club dans son enfance, le milieu offensif sénégalais devrait finalement échapper à Pablo Longoria et Javier Ribalta, selon les informations de RMC Sport.

Le rôle majeur de la famille

Joueur clé de Sheffield United (14 buts et 10 passes décisives la saison passée), le natif de Rouen aurait pris la décision de rester et prolonger chez les Blades, qui évolueront en Premier League dès le mois d'août, indique l'Equipe. Le club anglais lui a promis un rôle central dans l'équipe tandis que sa famille préfère de la stabilité, Ndiaye étant tout juste devenu papa. Si un accord contractuel avait été annoncé entre le joueur et l'OM, la direction olympienne n'aura pas cherché à convaincre Sheffield. Sauf énième retournement de situation, ce dossier semble désormais entériné. La belle histoire entre le Sénégalais et Marseille attendra.

