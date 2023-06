OM : Marcelino a une première exigence au Mercato, un gros bémol arrive !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Alors que l'arrivée de Marcelino sur le banc de l'Olympique de Marseille ne fait plus l'ombre d'un doute, le technicien espagnol, qui va connaître sa première expérience hors de l'Espagne, se serait déjà mis au travail. En effet, d'après La Provence, l'ancien coach de l'Athletic Bilbao aurait déjà démarré depuis plusieurs jours son travail d'analyse de l'effectif et en aurait discuté longuement avec Pablo Longoria. Il aurait besoin de sentir qu'il peut s'appuyer sur un groupe qui lui correspond. Pablo Longoria sait donc ce qu'il lui reste à faire sur le marché des transferts.

"Il est très exigeant sur l’hygiène de vie, sur le poids"

Dirigé par Marcelino à Valence lors de la saison 2018-2019, Kevin Gameiro, qui évolue désormais au RC Strasbourg, en a dit plus sur le coach espagnol, révélant notamment qu'il était très exigeant sur le poids et que des amendes pouvaient tombées si ses joueurs avaient trop de masse graisseuse.

"C’est quelqu’un qui a beaucoup de caractère. Il a une philosophie de jeu basée sur le football espagnol. J’ai retrouvé un peu de Christian Gourcuff en lui, avec un 4-4-2 qui ne bouge pas souvent. Il a ses idées qu’il veut mettre en place et pour les faire respecter il sait se faire respecter. Il est très rigoureux sur certaines choses, il y a des règles qui ne dérogent pas. Il est très exigeant sur l’hygiène de vie, sur le poids. J’ai eu un peu de souci à m’adapter quand je suis arrivé à Valence. Il y a un poids idéal, de la masse grasse. Si tu ne rentres pas dans ce modèle-là, tu payes de grosses amendes ! J’en ai payé quelques-unes pendant plusieurs mois. Je pense que ça peut marcher. C’est vrai que ça va être sa première expérience à l’étranger. Il y a peut-être la barrière de la langue qui peut être difficile, parce que c’est quelqu’un qui aime bien discuter et qui est proche de ses joueurs. Des fois, on ne laisse pas trop le temps aux coachs de pouvoir trouver ses repères. On verra. Je me rappelle au début de saison où tout le monde critiquait Igor Tudor et au final il fait quand même une superbe saison", a expliqué l'attaquant français au micro de RMC Sport.

