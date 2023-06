OM - Mercato : Marcelino n’arrive pas seul et vise une première recrue en Premier League

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Marcelino à l’OM, c’est en passe d’être signé. Si quelques détails restent encore à fignoler, Pablo Longoria serait plus proche que jamais de mettre la main sur le successeur tant attendu d’Igor Tudor. Selon L’Équipe, le grand ami de Longoria va signer un contrat de deux ans et arrive avec un adjoint, pour l’instant et dans les mêmes eaux salariales que Tudor. Autre détail d’importance : Marcelino ca rapprocher encore plus de l’OM son agent historique Eugenio Botas, ami de longue date de Longoria à la manœuvre sur bien des dossiers ces dernières saisons (embauche de Jorge Sampaoli en février 2021, mandaté par l’OM sur le départ de Luis Suarez à Almeria fin 2022, etc.)