OM - Mercato : rebondissement pour Sanchez, deux attaquants pour le remplacer ?

L’avenir d’Alexis Sanchez n’est toujours pas scellé. Loin de là. L’arrivée imminente de Marcelino sur le banc pourrait néanmoins accélérer le dossier, toujours aussi compliqué à démêler en interne. L’état-major phocéen aimerait le conserver, mais L’Équipe laisse entendre que l’agent du joueur apparaît plus distant qu’au printemps.

Deux attaquants ciblés pour remplacer Sanchez ?

Sanchez, sur le pont en sélection hier encore contre la Bolivie (0-0 en amical), démarre seulement ses vacances. À l’OM, on reste très prudent sur son cas et il est difficile de donner une tendance. Convoité par des clubs saoudiens, Sanchez a des prétendants, des ambitions élevées et un standing financier important. S’il ne revenait pas en Provence, la direction marseillaise devrait « embaucher non pas un, mais deux éléments sur le front de l’attaque. » Le tout, sous la houlette de Marcelino ?

Bastien Aubert

Rédacteur