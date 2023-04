PSG : al-Khelaïfi à Paris pour gérer la crise, des décisions fortes à venir ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Dimanche, Nasser al-Khelaïfi n'était pas dans les tribunes du Parc des Princes pour assister au match contre l'OL (0-1). Il était au Qatar pour le début du ramadan, une habitude chez lui. Mais selon Le Parisien, il s'est défoulé sur ses conseillers via téléphone portable devant le triste spectacle offert par son équipe. Une équipe qui a vu le RC Lens et l'OM revenir à six points et qui est en chute libre depuis le début de l'année 2023. Ce qui a incité le Qatari, pourtant pas coutumier du genre, à affronter la crise.

L'avenir de Galtier va se jouer dans les prochains jours ?

Le quotidien régional explique qu'al-Khelaïfi, qui était ce mercredi à Lisbonne pour le congrès de l'UEFA, a pris un avion pour Paris en début de soirée. Ce n'était pas prévu à son agenda. Mais la crise qui frappe son club l'a incité à revenir dans la capitale pour tenter de trouver des solutions. Des décisions fortes pourraient donc tomber dès demain. Comme le renvoi de Christophe Galtier ? En tout cas, l'avenir de l'entraîneur, son maintien ou son départ, va se jouer dans les prochaines heures...