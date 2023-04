Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le groupe du PSG : 🆗📄 Les 1️⃣9️⃣ Parisiens retenus pour la réception du RC Lens ce samedi. ⤵️#PSGRCL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 14, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a dévoilé son groupe pour le choc contre le RC Lens. Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, Timothée Pembélé, Marco Verratti et Neymar sont absents.

Fabien Chorlet

Rédacteur