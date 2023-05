PSG, LOSC : Galtier encore dans la tourmente, Fonseca lui assène le coup de grâce !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Christophe Galtier vit décidément une saison bien difficile. Au centre de plusieurs polémiques explosives (char à voile, ramadangate, niveau de jeu), l’entraîneur du PSG a été snobé des trophées UNFP pour le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1. Dans L’Équipe, Éric Roy, son homologue du Stade Brestois, consent que « ça peut paraître étonnant puisqu’il est en tête du championnat. » Dans la liste des cinq nommés, un seul nom semble susciter la discussion : celui de Paulo Fonseca, le coach portugais du LOSC.

Le PSG s’interroge sur Galtier

« C’est une plaisanterie, souffle même un acteur du foot professionnel français. Gastien fait des miracles avec l’un des plus petits budgets de L1. Montanier a gagné la Coupe de France et son équipe se maintient alors qu’elle était promue, et Tudor et Haise sont à la lutte pour la deuxième place. Mais pourquoi Fonseca plus que Galtier ? » Roy apporte un élément de réponse : « Le LOSC joue bien. » Et est 5e de L1, aurait-il pu ajouter. Sollicité, le PSG a fait savoir qu’il ne souhaitait pas commenter le sujet. Mais, en interne, on s’interroge tout de même sur « la pertinence de ce choix ».

