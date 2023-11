PSG : Paris désamorce la bombe lâchée par Luis Enrique sur Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

La réponse de Kylian Mbappé aux critiques formulées par Luis Enrique suite au large succès à Reims ce samedi (3-0) n’a pas tardé. Dans la foulée du match, l’attaquant du PSG s’est rendu au concert de l’association Premier de cordée, dont il est le parrain, à l’Olympia, et est apparu détendu et souriant. Sa venue n’était pas prévue et Mbappé s’est annoncé seulement quelques minutes avant son arrivée.

« J’ai essayé de venir le plus vite possible, je viens un peu tard mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais », a-t-il déclaré depuis la scène avec son père et son frère Ethan à ses côtés, survêtement de son club sur le dos. Plus globalement, la sortie de l’entraîneur du PSG n’a pas contrarié l’ex-Monégasque, qui a compris que Luis Enrique souhaitait être exigeant avec lui pour en tirer encore davantage et est conscient qu’il aurait pu effectuer une meilleure première période.

Le PSG dédramatise l'incident

Au sein du PSG, L’Équipe fait savoir qu’on s’est évertué depuis samedi soir à dédramatiser l’événement en rappelant que les deux hommes entretiennent de très bonnes relations et que la sortie rémoise de l’Espagnol n’avait pour but que de « piquer » Mbappé.

