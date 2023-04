PSG - RC Lens (3-1) : le très bel échange Abdul Samed-Hakimi sur les réseaux sociaux

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Ce fut indéniablement le tournant de la rencontre. Avec l'expulsion du milieu de terrain du RC Lens, Salis Abdul Samed, hier soir face au PSG lors de la première période pour un tacle en effet dangereux sur la cheville du défenseur du PSG, Achraf Hakimi.

Le club de la capitale s'est par la suite imposé et Hakimi a pu finir la rencontre. Mais ce dimanche, le latéral a tenu à reprendre au joli message du Sang et Or qui a tenu à présenter ses excuses. "Très triste d’avoir abandonné l’équipe de cette façon. Je m’excuse auprès de ceux que j’ai déçus et auprès d’Achraf Hakimi. Je n’avais pas de mauvaises intentions et je regrette vraiment, je m’excuse auprès de tous les Lensois."

Fair-Play.