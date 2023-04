PSG, FC Barcelone - Mercato : coup de théâtre monumental pour l'avenir de Messi !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Alors que Lionel Messi semble se rapprocher chaque jour un peu plus d'un retour au FC Barcelone cet été, Florent Torchut a annoncé ce mardi soir que le choix numéro 1 de la Pulga serait plutôt de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain.

La priorité de Messi serait de rester au PSG

"S'ils voulait un pont d'or, Messi irait en Arabie Saoudite ou en MLS. À 36 ans, il rêve toujours d'une nouvelle Ligue des Champions, 8 ans après sa dernière, et d'une équipe compétitive. Le PSG reste son premier choix. En cas d'échec des négociations, Xavi et le Barça sont à l'affût. On va être clair : aujourd'hui ni Messi ni le PSG ni le Barça ni personne sur cette terre ne sait où il jouera l'an prochain. Mais ça se joue entre ces deux clubs. Les clés : le projet sportif d'abord, son salaire ensuite (que le Barça ne peut pas assumer tel quel actuellement)", a fait savoir le journaliste de L'Équipe et de France Football sur Twitter. Le FC Barcelone ne serait finalement donc pas la priorité du sextuple Ballon d'Or.

On va être clair : aujourd'hui ni #Messi ni le PSG ni le Barça ni personne sur cette terre ne sait où il jouera l'an prochain. Mais ça se joue entre ces 2 clubs. Les clés : le projet sportif d'abord, son salaire ensuite (que le Barça ne peut pas assumer tel quel actuellement) — Florent Torchut (@FlorentTorchut) April 25, 2023

Pour résumer Le choix numéro 1 de Lionel Messi pour son avenir serait de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain et non de faire son retour au FC Barcelone, deux ans après son départ.

Fabien Chorlet

Rédacteur