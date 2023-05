PSG - Mercato : en plus d'Icardi, Galatasaray veut signer un autre Parisien

Zapping But! Football Club PSG : Paris en danger dans la course au titre ?

Selon le média turc, Mauro Icardi devrait aussi être conservé par Galatasaray qui entend bien garder le buteur argentin prêté cette saison par le PSG. Avec 15 buts et 7 passes décisives en 20 matchs de Süper Lig, l’attaquant de 30 ans brille en Turquie cette saison et fait le bonheur des fans du club stambouliote.

La fin de la saison se rapproche, et le mercato se prépare dans toutes les écuries. Selon les informations de Fanatik, Galatasaray voudrait signer le milieu de terrain du PSG, Renato Sanches. Gêné par les blessures, le Portugais a été très peu utilisé par le club de la capitale. Il comptabilise une vingtaine de matchs toutes compétitions confondues avec le PSG. Recruté au LOSC l’été dernier pour 15 millions d’euros, il pourrait permettre à Paris de faire de la place dans son effectif.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

En plus de Mauro Icardi (30 ans), Galatasaray voudrait signer l’international portugais du PSG, Renato Sanches (25 ans) Avec 15 buts et 7 passes décisives en 20 matchs de Süper Lig, l’attaquant argentin de 30 ans brille en Turquie cette saison et fait le bonheur des fans du club stambouliote. .