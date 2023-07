PSG - Mercato : Luis Enrique prend une première mesure radicale avec Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le feuilleton Mbappé a assez duré au PSG. Hier, en conférence de presse, Nasser Al-Khelaïfi a été cash : soit le joueur de 24 ans prolonge sous deux semaines, soit la porte d’un départ sera ouverte. Actuellement en vacances avec des proches aux États-Unis, où il a été aperçu à une soirée people, le numéro 7 parisien n’est pas attendu au nouveau centre d’entraînement de Poissy avant dix à quinze jours, comme les autres internationaux qui étaient sur le pont avec leur sélection en juin.

Luis Enrique n'écartera pas Mbappé à son retour

Sauf revirement de sa part, et en parallèle de l’offre attendue en provenance du Real Madrid, L’Équipe explique que la possibilité de le voir quitter le PSG cet été devient toutefois bel et bien réaliste. Si aucun accord n’est trouvé ces prochaines semaines, dans un sens (prolongation) ou dans l’autre (vente), la reprise promet d’être explosive. Seule certitude pour le moment : en interne, on assure que même en cas de statu quo, il n’est pas envisagé d’écarter Mbappé du groupe pro comme il avait été fait avec Adrien Rabiot début 2019.

