PSG - Mercato : mauvaise nouvelle dans le dossier Bastoni

Décidément, les défenseurs de l’Inter ont la côte au PSG, entre De Vrij qui était évoqué fût une époque, et les récentes rumeurs de Bastoni et de Skriniar, le PSG aurait de quoi refaire entièrement sa charnière. Malheureusement pour les Parisiens, la piste Bastoni semble désormais en mauvaise posture.

En effet, le journaliste italien Nicolo Schira a relayé les propos d’Alessandro Bastoni, évoquant le fait que son agent travaille en ce moment avec l’Inter, quant à une prolongation de contrat. Avant de préciser qu’il n’y a aucun couac dans cette discussion. Ainsi, si la piste Bastoni se refermait définitivement, le PSG devra réfléchir à d’autres solutions.

Alessandro #Bastoni on his contract extension with #Inter: “My agent is working with the club to reach an agreement, but there is no problem”. #transfers