PSG - Mercato : tout est OK pour Neymar, il va bien signer à Al-Hilal !

Neymar du PSG à Al-Hilal, cela va bel et bien se faire. Fabrizio Romano indique ce lundi soir que le Brésilien a passé sa visite médicale avec le club saoudien et que le deal est signé.

Les tests médicaux ont été OK et Neymar est attendu cette fin de semaine pour signer son contrat. Ce ne devrait pas être pour ce mardi mais pour un peu plus tard...

Neymar Jr to Al Hilal, deal now signed! All documents are completed — and medical tests were also successfully passed earlier today 🔵🇸🇦



🛩️ Told Neymar is expected to travel to Saudi later this week, not on Tuesday per current plan.



Deal sealed, Ney joins Saudi league. pic.twitter.com/HpmTfMrrot