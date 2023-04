PSG - RC Lens : les réactions de Galtier, Vitinha, Fofana et Sotoca

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Christophe Galtier (PSG) : "C'était important de gagner. On s'est laissés aller en seconde période. On aurait du être plus sérieux. Oui, on a su profiter de notre supériorité numérique. Je finis cette semaine fatigué, mais toujours autant d'envie et de détermination. On peut pas faire abstraction, mais on se réfugie dans le travail. Les soutiens que j'ai reçus ? Important. Ca fait plaisir, chaud au coeur. Toute ma vie, je me suis enrichi avec la diversité."

Vitinha (PSG) : "C'est très important pour moi au niveau individuel, je suis très content mais le plus important c'est la grande victoire de l'équipe face à une grosse équipe du championnat.'

Seko Fofana (RC Lens) : "On prend un rouge rapidement. Il y a rouge, c'est le football. On a joué avec de la personnalité quand même. Le PSG nous craignait, c'est une évidence. Nous, on a le 11e budget de France et on a montré la voie en les battant il y a quelques mois. Quand je vois le bilan de Lens au bout de trois ans, c'est le plaisir que les gens prennent en nous regardant. On a un bon état d'esprit."

Florian Sotoca (RC Lens) : "La fierté qu'on peut avoir, c'est de ne pas avoir lâché. On n'a pas plongé. On a su relever la tête en seconde période. Ici, c'est déjà difficile à onze, alors à dix... On n'a pas à rougir, à onze contre onze, on leur tenait tête. On peut être fiers de nous."