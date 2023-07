RC Lens, OL, Équipe de France : peine de prison confirmée en appel pour Tony Vairelles

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

C'était attendu et malheureusement pour Tony Vairelles, c'est confirmé. Ainsi, l'ancien attaquant du RC Lens, de l'OL et des Bleus, notamment, a été condamné à dix-huit mois de prison ferme (et 18 avec sursis) par la cour d'appel de Nancy et ce pour divers actes de violences à la sortie d'une discothèque en 2011. Pas de séjour en prison Tony Vairelles était jugé en compagnie de trois de ses frères pour avoir tiré sur les vigiles d'une boîte de nuit au mois d'octobre 2011. En première instance, il avait écopé de trois ans ferme. A noter, comme le précise RMC, que sa peine pourra être aménagée et lui évitera la prison. Podcast Men's Up Life Pour résumer C'était attendu ce jeudi : la cour d'appel de Nancy a rendu son verdict et confirmé la condamnation de Tony Vairelles à une peine de prison ferme. L'ancien attaquant de l'équipe de France, du RC Lens et de l'OL évitera un séjour derrière les barreaux.

Benjamin Danet

Rédacteur