RC Lens : Thierry Henry déclare sa flamme aux Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Troisièmes de Ligue 1 après la victoire marseillaise sur l’OL, le RC Lens continue de jouer les trouble-fête parmi les cadors de notre championnat, et séduit énormément. Au point d’impressionner Thierry Henry. La légende des Gunners a exprimé à quel point les Sang et Or l’impressionnaient. « La star de cette équipe, c’est simplement l’équipe » « Déjà, énormément de respect pour ce qu’ils ont fait au niveau du recrutement. Ils ont été chercher des joueurs qui pouvaient rentrer tout de suite dans leur système. La star de cette équipe, c’est simplement l’équipe. C’est contagieux quand tu vois une équipe aller vers l’avant, se battre ensemble, peu importe le onze de départ » a étalé Titi en marge de l’Olympico. Après deux saisons déjà exceptionnelles, mais un petit peu gâchées par la non-qualification en Europe, le RC Lens semble enfin sur la bonne voie à six journées de la fin. Même si rien n’est joué pour la Champions League, les Lensois ont tout de même l’occasion de chiper la deuxième place à l’OM. Le classement de Ligue 1 : https://www.butfootballclub.fr/competition/ligue-1/classement.html

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Alors quelle fin de saison pour le RC Lens ? Devront-ils surtout surveiller leurs arrières et notamment Monaco à la poursuite du podium, ou seront-ils capables de tenir la dragée haute à l’OM, qui a comme objectif assumé de jouer la plus belle des compétitions.

Louis Leymarie

Rédacteur