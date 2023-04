Real Madrid - Mercato : deux joueurs suivis par le PSG pour succéder à Benzema

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si la saison actuelle a prouvé quelque chose à Florentino Pérez, c'est que le Real Madrid a besoin d'un banc de touche plus fourni. Faute d'avoir eu des remplaçants dignes de ce nom à la vieille garde incarnée par Karim Benzema, Luka Modric et Toni Kroos, les Merengue se sont rapidement faits distancer par le FC Barcelone en Liga. Et ils tremblent à l'idée que le Croate manque la demi-finale aller de la Champions League contre Manchester City. Selon Marca, le président de la Maison Blanche aurait pris conscience des manques de son effectif et aurait décidé de frapper un gros coup en attaque cet hiver.