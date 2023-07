Real Madrid – Mercato : c'est officiel pour Arda Güler, le FC Barcelone pleure déjà !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Vainqueur de la Coupe de Turquie avec Fenerbahce, Arda Güler, plus grand espoir du football turc, évoluera bien au Real Madrid et non au FC Barcelone qui le convoitait également.

Il a signé 6 ans !

Le Real annonce ce jeudi que Güler s'est engagé pour les six prochaines saisons avec le club merengue, soit jusqu'en juin 2029 !

