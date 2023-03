Équipe de France : Mbappé a trouvé son meilleur allié chez les Bleus

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Fraîchement nommé nouveau capitaine des Bleus, Kylian Mbappé sait qu'il doit compter sur ses coéquipiers pour performer collectivement et individuellement. Adrien Rabiot, qui s'est imposé comme un titulaire indiscutable en équipe de France, fait partie des joueurs sur qui le Bondynois peut s'appuyer sur le terrain et en dehors.

"Rabiot m’apporte beaucoup de confiance"

Kylian Mbappé s'est d'ailleurs montré dithyrambique sur l'évolution de son ancien coéquipier au PSG. "C’est un joueur qui est arrivé à maturité footballistiquement sur le terrain et dans sa vie. C’est un homme et un joueur complètement différent. Je l’ai connu à Paris. C’est quelqu’un de posé et il m’apporte beaucoup de confiance. Il est sûr de ce qu’il fait, sûr de sa force. Je sais qu’il est solide et qu’il fait les choses bien. Je sais que derrière moi, c’est du solide. Il a pris de l’importance dans le groupe, dans l’équipe, ça se voit sur le terrain. C’est bénéfique pour lui, bénéfique pour le groupe. Le talent il l’a toujours eu", a estimé ce dimanche le nouveau capitaine des Bleus devant la presse.

Fabien Chorlet

Rédacteur