Stade Rennais, FC Nantes - Mercato : Blas justifie son départ, Maurice évoque le dossier Doku

C'est depuis plusieurs heures officiel. Et les supporters du FC Nantes doivent se faire à l'idée de voir leur ancien milieu de terrain, Ludovic Blas, avec le maillot du Stade Rennais. Il y a signé jusqu'en 2027 pour un montant de 15 millions d'euros. Et a tenu, ce matin, à revenir sur les raisons de son choix.

"Essayer de penser foot"

"J'ai pensé à ma progression. Je ne suis pas le premier à quitter Nantes pour Rennes, ni le dernier. Le dernier c'était (Olivier) Monterrubio et on connaît sa carrière. J'ai passé de bons moments à Nantes, certains peuvent être déçus, après il faut essayer de penser foot et de me comprendre. Le choix était vite fait, c'est un tout, avec un style de jeu qui m'a attiré, la réunion de beaucoup de talents, la mentalité."

Face aux médias, Florian Maurice, le directeur sportif du club rennais, en a profité pour dévoiler les dessous du dossier Blas et évoquer celui de son attaquant belge, Jérémy Doku. "Blas, c'était un profil qu'on recherchait, on avait besoin de ce type de joueur, efficace, qui correspond à notre style de jeu. Je le suis depuis très longtemps et c'était le bon moment aussi pour lui de franchir un palier dans un club encore plus ambitieux(...)Doku ? C'est calme en coulisses pour l'instant, mais c'est ouvert. J'ai eu des discussions avec lui et ses agents, on va voir ce qui va se passer mais ça risque d'évoluer."

