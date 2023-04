ASSE – INFO BUT Mercato : les Verts hésitent pour Cafaro

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

Ses débuts avaient avec l'ASSE avaient été laborieux. Dans le marasme ambiant, Mathieu Cafaro ne surnageait pas et il donnait l'impression de bouder, de ne pas être épanoui, ce qui pouvait d'ailleurs se comprendre. Mais depuis le début de l'année le joueur prêté par le Standard de Liège a trouvé sa place, dans un rôle de piston, et il a inscrit deux buts importants, décisifs, contre Laval (1-0), sur un caviar de Krasso, et face à Annecy (3-2), d'une superbe frappe, sur une transversale de Nkounkou.

Il a envie de rester mais son salaire pose problème

Freiné par une suspension et une petite blessure le mois dernier, l'ancien rémois n'a pas caché qu'il souhaitait rester à l'ASSE la saison prochaine. « Je me sens bien ici, j'ai envie de poursuivre l'aventure », a-t-il glissé en conférence de presse. Avec une option d'achat à 500 000 €, l'investissement semble abordable. Mais le salaire du joueur est assez important puisqu'il touche 60 000 € par mois. C'est ce qui ferait hésiter les dirigeants. Pour l'heure, le cas du joueur ne serait pas tranché. Il semble que le club ait d'autres priorités (Krasso, Nkounkou, Charbonnier), ce qui expliquerait pourquoi il tarde à se positionner.

