RC Lens : Brice Samba met en garde l'OM et le PSG

Avec sa victoire contre Reims (2-1) vendredi, à 10 contre 11 après l'expulsion de Kevin Danso et alors que les Rémois menaient au score, le RC Lens est assuré de terminer sur le podium de la L1 et de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Il n'est pas rassasié Mais Brice Samba a posté un message très clair après la victoire, sur ses réseaux sociaux : « On y est... mais ce n'est pas fini ». Pas question pour le gardien lensois de galvauder les 3 derniers matches de la saison. Si le PSG est à 6 points devant, le message semble plutôt s'adresser à l'OM, 3e avec 2 points de retard. Pas question de laisser aux Olympiens la place de dauphin ! Le classement de L1 on y est 😍😍😍 (mais c’est pas fini !!) — Brice Samba (@samba_brice) May 14, 2023

Pour résumer Le portier du RCL Brice Samba a posté un message très clair après la victoire, sur ses réseaux sociaux : « On y est... mais ce n'est pas fini ». Pas question pour le gardien lensois de galvauder les 3 derniers matches de la saison...



Laurent HESS

Rédacteur