OL : Fonseca lâche deux grosses infos sur sa compo face au Maccabi Tel-Aviv

Lors de sa conférence de presse avant le match entre le Maccabi Tel-Aviv et l’OL en Ligue Europa, Paulo Fonseca a donné deux grosses informations sur son onze de départ.

Ce jeudi soir, l’OL se déplace en Serbie pour affronter le Maccabi Tel-Aviv en Ligue Europa. À la veille de ce match très important pour les Gones, le groupe lyonnais a été dévoilé, avec un absent de marque : Clinton Mata. En effet, le défenseur a été touché à la jambe droite lors du match contre Auxerre (0-0), et n’a pas participé à la dernière séance d’entraînement ce mercredi.

La conférence de Paulo Fonseca était alors très attendue sur le sujet, afin de savoir s’il s’agissait d’un principe de précaution ou s’il n’était tout simplement pas apte. Et la réponse vient d’être dévoilée par le coach : « Clinton est un joueur très important pour nous, mais il est blessé et en récupération. J’espère qu’il pourra jouer les prochains matchs de championnat. Mon travail est de trouver des solutions, et Tanner (Tessmann) peut jouer à sa position. Je suis confiant : il a fait du bon travail contre Auxerre. »

Descamps titulaire à la place de Greif

En dehors de cette information, Fonseca a également dévoilé une autre grosse info compo : « Demain, ce sera Rémy Descamps qui jouera. Dominik a bien récupéré, mais c’est aussi une opportunité pour Rémy. Ce ne sera pas un match facile, mais nous dvons préserver Dominik, et Rémy mérite de jouer. »

En somme, Paulo Fonseca a clarifié la situation en rassurant sur l’état de Clinton Mata tout en affirmant avoir des solutions, et en confirmant sa volonté de faire confiance à Rémy Descamps pour assumer un rôle important lors de ce déplacement crucial en Ligue Europa.