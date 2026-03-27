Stade Rennais : Franck Haise se lâche totalement et provoque l’OM, l’OL et le LOSC

Entraîneur du Stade Rennais depuis seulement deux mois, Franck Haise affiche une confiance intacte pour le sprint final en Ligue 1. Malgré des résultats récents en demi-teinte, le technicien breton estime que son effectif est à la hauteur des meilleurs clubs du championnat devant au classement, à savoir Monaco, le LOSC, l’OL, ou encore l’OM.

Depuis sa prise de fonction, le Stade Rennais occupe la 7ᵉ place de Ligue 1 avec 44 points, mais ambitionne clairement de décrocher une qualification européenne. « L’objectif du club reste de se battre pour accrocher l’Europe le plus souvent possible. Cela fait déjà 2 ans que l’on n’y est pas. Quand on est le Stade Rennais, c’est un objectif logique », a déclaré Haise dans l’émission Rothen s’enflamme mercredi.

Une dynamique interrompue mais pas la confiance

Le parcours récent du Stade Rennais a été marqué par quatre victoires consécutives contre le PSG, Auxerre, Toulouse et Nice, avant deux résultats moins favorables : une défaite contre le LOSC (1-2) et un match nul face au FC Metz (0-0). Ces revers ont momentanément freiné la dynamique rennaise, mais Franck Haise reste confiant.

« Les équipes devant sont meilleures ? Non, je ne considère pas que ça soit le cas », a affirmé Haise spontanément, avant d’ajouter : « On est dans la bagarre, un petit peu décalé, mais il va falloir qu’on y soit et que, je le répète, qu’on se lâche totalement, même quand il y a des blocs compacts et pas faciles à bouger. Mais je pense qu’on doit aller encore chercher plus de choses. »

Objectif Europe, une motivation pour Rennes

Pour Franck Haise, le Stade Rennais a les moyens de rivaliser avec les candidats à l’Europe et, ils sont très nombreux. L’entraîneur de 54 ans souligne que son équipe doit rester ambitieuse et persévérante, même face à des blocs défensifs difficiles à déjouer.

Avec encore plusieurs matchs cruciaux au calendrier, dont des confrontations contre Brest, Angers, Strasbourg et Marseille, la course à l’Europe reste ouverte pour Rennes. La clé, selon Haise, sera de continuer à « se lâcher totalement » et d’exploiter pleinement le potentiel de son effectif.