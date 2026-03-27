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Stade Rennais : Franck Haise se lâche totalement et provoque l’OM, l’OL et le LOSC

Par William Tertrin - 27 Mar 2026, 18:12
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Franck Haise lors d'un match du Stade Rennais.
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Entraîneur du Stade Rennais depuis seulement deux mois, Franck Haise affiche une confiance intacte pour le sprint final en Ligue 1. Malgré des résultats récents en demi-teinte, le technicien breton estime que son effectif est à la hauteur des meilleurs clubs du championnat devant au classement, à savoir Monaco, le LOSC, l’OL, ou encore l’OM.

Depuis sa prise de fonction, le Stade Rennais occupe la 7ᵉ place de Ligue 1 avec 44 points, mais ambitionne clairement de décrocher une qualification européenne. « L’objectif du club reste de se battre pour accrocher l’Europe le plus souvent possible. Cela fait déjà 2 ans que l’on n’y est pas. Quand on est le Stade Rennais, c’est un objectif logique », a déclaré Haise dans l’émission Rothen s’enflamme mercredi.

Une dynamique interrompue mais pas la confiance

Le parcours récent du Stade Rennais a été marqué par quatre victoires consécutives contre le PSG, Auxerre, Toulouse et Nice, avant deux résultats moins favorables : une défaite contre le LOSC (1-2) et un match nul face au FC Metz (0-0). Ces revers ont momentanément freiné la dynamique rennaise, mais Franck Haise reste confiant.

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« Les équipes devant sont meilleures ? Non, je ne considère pas que ça soit le cas », a affirmé Haise spontanément, avant d’ajouter : « On est dans la bagarre, un petit peu décalé, mais il va falloir qu’on y soit et que, je le répète, qu’on se lâche totalement, même quand il y a des blocs compacts et pas faciles à bouger. Mais je pense qu’on doit aller encore chercher plus de choses. »

Objectif Europe, une motivation pour Rennes

Pour Franck Haise, le Stade Rennais a les moyens de rivaliser avec les candidats à l’Europe et, ils sont très nombreux. L’entraîneur de 54 ans souligne que son équipe doit rester ambitieuse et persévérante, même face à des blocs défensifs difficiles à déjouer.

Avec encore plusieurs matchs cruciaux au calendrier, dont des confrontations contre Brest, Angers, Strasbourg et Marseille, la course à l’Europe reste ouverte pour Rennes. La clé, selon Haise, sera de continuer à « se lâcher totalement » et d’exploiter pleinement le potentiel de son effectif.

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