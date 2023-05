Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

La grosse info : Mbappé décidé à partir en 2024 car mécontent du PSG

Selon L'Equipe, Kylian Mbappé aurait toujours en travers de la gorge le recrutement de l'été dernier et n'aurait pas l'intention d'actionner l'option de prolongation d'un an prévue dans son contrat. Son idée serait de partir à l'été 2024, vraisemblablement pour le Real Madrid, qui prépare une prime à la signature de 100 M€, même si Manchester United et Liverpool sont également très intéressés.