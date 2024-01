OL Mercato : après Matic, accord trouvé pour une nouvelle recrue !

Zapping But! Football Club OL : Textor est-il dans le déni concernant la relégation ?

Après avoir déjà enregistré les arrivées de Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana et Gift Orban, l'Olympique Lyonnais serait loin d'avoir terminé son mercato hivernal dans le sens des arrivées.

Luiz Henrique acheté et prêté dans la foulée par l'OL ?

Et pour cause, en plus du milieu de terrain du Stade Rennais, Nemanja Matic, dont un accord total pour son arrivée dans le Rhône aurait été trouvé ces dernières heures, l'OL aurait bouclé la venue de l'ailier droit du Real Betis, Luiz Henrique. D'après le média brésilien, ge.globo, le club rhodanien et le club sévillan auraient trouvés un accord pour le transfert du Brésilien pour un montant de 20 millions d'euros bonus compris. Mais toutes les places extra-communautaires étant prises chez les Gones, Luiz Henrique devrait être prêté entre six mois et un an à Botafogo.

