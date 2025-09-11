Les infos du jour : Luis Enrique forfait pour PSG-Lens, Benjamin Pavard se présente à l’OM, un milieu décimé pour l’ASSE face à Clermont

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce jeudi 11 septembre.

Les infos principales

PSG : Luis Enrique absent de l’entraînement à quelques jours du match contre Lens

Pavard se livre : « Je ne suis pas venu à Marseille pour l’équipe de France »

ASSE : Horneland annonce un gros problème au milieu pour affronter Clermont

Mais aussi…

PSG

PSG : Ousmane Dembélé assure que le meilleur est encore à venir !

PSG : un ex de l’ASSE prend Guardiola pour taper sur Luis Enrique dans le dossier Donnarumma

Real Madrid : Mbappé involontairement impliqué dans une nouvelle polémique avec le PSG

Real Madrid Mercato : le PSG était vraiment prêt à mettre le paquet sur Rodrygo !

PSG : une légende de l’OM a failli être détournée par Paris !

PSG : Kays Ruiz-Atil vide son sac sur la discussion entre Ander Herrera et Ángel Di María

PSG : Damien Comolli (Juventus) lâche ses vérités sur les rumeurs de tensions avec le PSG

OM

OM : le bel hommage de Deschamps à Mandanda

OM : Paverd, Aguerd, Medina… tous alignés contre Lorient ?

OM : le message fort de Medhi Benatia aux recrues estivales

OM : Adrien Rabiot et sa mère font déjà parler d’eux en mal en Italie !

OM–Lorient : Paixao opérationnel, le groupe est au complet !

OM : De Zerbi s’exprime sur Pavard et met les choses au clair pour Balerdi et Gouiri

OM Mercato : Ordonez (Bruges) dans le viseur d’un géant du Calcio

OM : le bel hommage de Mandanda à Bielsa et Deschamps

ASSE

ASSE : les adieux de Benjamin Bouchouari

ASSE : un Lyonnais prêt à faire des misères aux Verts avec Clermont !

ASSE : un chat noir pour arbitrer le choc contre Clermont

ASSE Mercato : les Verts ont refusé une nouvelle offre colossale pour Lucas Stassin

ASSE : Mickaël Nadé évoque son été compliqué et son nouveau rôle dans le vestiaire

RC Lens

RC Lens : Oughourlian en a remis une couche sur Labrune mais…

RC Lens Mercato : Chavez n’ira finalement pas en Belgique

RC Lens : Odsonne Édouard a déjà pris une grosse décision pour sa carrière

OL

OL Mercato : Jorge Mendes a été à deux doigts d’exfiltrer Malick Fofana !

FC Nantes

FC Nantes : l’avenir de la Ligue repose sur les épaules de Waldemar Kita !

FC Nantes : Junior Mwanga fait passer un message à Luis Castro

FC Nantes : Castro parle du mercato, de l’OGC Nice et peste contre la blessure de Guirassy

FC Nantes : le club voit les choses en grand pour le derby face au Stade Rennais !