Les infos du jour : Luis Enrique forfait pour PSG-Lens, Benjamin Pavard se présente à l’OM, un milieu décimé pour l’ASSE face à Clermont
Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce jeudi 11 septembre.
Les infos principales
Opéré après une chute à vélo, Luis Enrique n’a pas dirigé l’entraînement du PSG mercredi, ni ce jeudi.
Présenté officiellement à la presse ce jeudi, Benjamin Pavard a livré ses premiers mots en tant que joueur de l’Olympique de Marseille.
En conférence de presse, l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a expliqué que ses trois milieux titulaires étaient soit incertains, soit forfaits pour le déplacement à Clermont samedi.
Mais aussi…
PSG
OM
ASSE
RC Lens
OL
FC Nantes
